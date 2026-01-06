Mert Günok, Beşiktaş defterini resmen kapattı!

Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti. Bu gelişmeyle birlikte 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kariyeri resmen noktalanmış oldu.



FENERBAHÇE İLE İMZA BEKLENİYOR



Mert Günok'un, 7 Ocak Çarşamba günü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder detayı da öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyeceği, siyah-beyazlıların sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise belirlenen bedelin 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşeceği kaydedildi.Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.