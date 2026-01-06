06 Ocak
Mert Günok, Beşiktaş defterini resmen kapattı!

36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti. Deneyimli eldivenin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

calendar 06 Ocak 2026 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 14:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti. Bu gelişmeyle birlikte 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kariyeri resmen noktalanmış oldu.

FENERBAHÇE İLE İMZA BEKLENİYOR 

Mert Günok'un, 7 Ocak Çarşamba günü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 



CENGİZ ÜNDER DETAYI

Transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder detayı da öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyeceği, siyah-beyazlıların sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise belirlenen bedelin 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşeceği kaydedildi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. 

