Mert Günok'a bir övgü de Giovanni van Bronckhorst'tan

Almanya 2024 finallerinde yaptığı kurtarışlarla futbolseverlerin dikkatini çeken Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a bir övgü de Giovanni van Bronckhorst'tan geldi. "Yaptığı kurtarışlar harikaydı" diyen Hollandalı çalıştırıcı, Beşiktaş kalesinin emin ellerde olduğunu belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mert Günok'a bir övgü de Giovanni van Bronckhorst'tan
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09 Temmuz 2024 09:27
Beşıktaş'ın file bekçisi Mert Günok, EURO 2024 Finalleri'nde yaptığı kurtarışlarla spor otoritelerinin dikkatini çekerken, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'tan da büyük övgü aldı.

Hollandalı çalıştırıcı, Mert'in Avusturya maçında yaptığı son andaki kritik kurtarışını ve kendi ülkesinin Milli Takımına karşı oynadığı performansını çok beğendiğini bu yüzden Beşiktaş kalesinin doğru ve emin ellerde olduğunu belirtti.



WEGHORST'TAN DA ÖVGÜ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Hollanda Milli Takımı'nda yer alan Weghorst da Mert için güzel ifadelerde bulundu. Eski takım arkadaşı için yeteneklerini iyi bildiğini karşılaşmanın kendileri açısından zor geçtiğini söyledi.

KALEYE TRANSFER DÜŞÜNÜLMÜYOR

Milli Takımın her kademesinde forma giyen Mert, turnuvadaki performansı ile Beşiktaş taraftarının ve teknik heyetin içini rahatlattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst bu nedenle kaleye bir transfer düşünmediklerini ifade etti. 

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