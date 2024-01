Mert Çetin: 'Beni ilk arayan Edin Dzeko'ydu'

2019 yılında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan milli futbolcu Mert Çetin, İtalyan devinde toplam 6 maçta oynadı. 2021 yılında 7,8 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan bir başka İtalyan ekibi Hellas Verona'ya transfer olan 27 yaşındaki stoper, daha sonra sırasıyla Kayserispor, Lecce, Adana Demirspor takımlarında kiralık olarak forma giydi.



Sezon başında Ankaragücü'ne transfer olan başarılı savunmacı, 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 resmi karşılaşmada mücadele etti. Teknik direktör Şenol Güneş döneminde davet aldığı A Milli Takım formasını 2 kez terleten Çetin, İtalya'ya uzanan serüveni başta olmak üzere kariyeriyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.



"BİZ BÜYÜK BİR CAMİAYIZ"



İkinci yarıda neler yapacaklarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mert Çetin, "Gerçekten iyi bir takımız. Büyük bir camiayız ve iyi bir taraftarımız var. İkinci yarı takıma yapılacak takviyelerle daha üst sıralara çıkacağız. Zaten her rakip için Ankaragücü deplasmanı zordur. Bu mücadeleyi gideceğimiz deplasmanlarda da gösterirsek başarı elde ederiz." ifadelerini kullandı.



Emre Belözoğlu'nun sezon başında takımda olmadığı için oynatmak istedikleri oyunu oynamada zorluk çektiklerini söyleyen Mert Çetin şu sözlerle cümlelerine devam etti:



"Emre Hoca, mücadeleci bir oyun istiyor. Biz de bunu sahada göstermeye çalışıyoruz. Emre Hoca ile sezon başı kampı geçiremediğimiz için istediği oyunu oynamak zaman alıyor. Ama ligin ikinci yarısında takviyelerle birlikte daha iyi olacağımızı düşünüyorum."



"TÜM MAÇLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"



Sezon başından bu yana yalnızca 11 maçta görev aldığı ve ikinci devrede neler beklediği sorusuna Mert Çetin, "Ben her zaman hazır olmak zorundayım. Görev verildiğinde de sahaya çıkıp en iyisini vermek istiyorum. Ligin ikinci yarısında da tüm maçlarda görev bekliyorum. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Ne zaman görev gelirse gereğini yapacağım. Sonrasına bakacağız." dedi.



Roma'ya transfer sürecini anlatan Mert Çetin süreci şöyle anlattı:



"Gençlerbirliği ile o dönem Erzurum kampındaydık ve transferimle menajerim ilgileniyordu. O dönem Avrupa'dan da çok teklif vardı ama Roma çok ciddi şekilde ilgilendi ve kısa sürede transferi çözdü. Süper Lig'den de 3 takım teklif sundu ama Roma'dan gelen teklif ve yaklaşımları çok farklıydı."



"BENİ İLK ARAYAN DZEKO OLDU"



Roma tecrübeleri hakkında konuşan Mert Çetin, "Aslında isimler değil de lig sana çok şey katıyor. Serie A'da oynuyorsunuz ve tamamen bir sistem üzerine kurulu bir lig. İsimler üzerinden değil takım savunması üzerinden konuşmak gerekir. Birlikte oynadığım isimlerden daha çok takım savunmasına katkım açısından Serie A bana çok şey kattı." dedi ve şu sözlerle devam etti:



"Dzeko, kendisine iyi bakan bir oyuncu olduğu için kaydettiği bu skorlar da çok şaşırtıcı değil. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Bu da kendisine nasıl baktığını, nasıl bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Dzeko, Roma'ya transferim sonrası her zaman bana yardımcı oldu, bir ağabey gibi yanımdaydı. Roma'daki ilk maçımda sonra beni ilk tebrik eden de o oldu. Dzeko ile hala konuşuyoruz zaten iletişimi hiç kesmedik."



"MİLLİ TAKIM ÇOK FARKLI"



A Milli Takım süreciyle ilgili de konuşan Mert Çetin, "A Milli Takım'da olmak çok farklı. Her şeyden önce kendini çok gururlu hissediyorsun. Şenol Hoca, çok tecrübeli bir isim. O dönemde bana da şans verdi. Milli takımla olmak, kamp geçirmek çok özeldi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:



"Vincenzo Montella, iletişimi iyi olan bir hoca ve beni de İtalya'dan tanıyordu. Adana Demirspor'a transferimi de kendisi istemişti. Montella, iyi bir ekip kurdu ve başarılı oldu. Milli takımla da iyi başladı. Turnuvalarda oynamak zordur, bir strateji belirlemek gerekir. Nasıl başlayacağımız çok önemli. İyi başlarsak gruplardan istediğimizi alırız ve sonrasına maç maç bakılacaktır. Almanya'da oynamak da önemli bir şans. Taraftar gücünü en çok hissedecek olan ülkeyiz."