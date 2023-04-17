Mersin'de Euroleague finali dev ekranda izlendi

Mersin'de taraftarlar, Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan FIBA Kadınlar Euroleague finalini dev ekrandan izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin'de Euroleague finali dev ekranda izlendi
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17 Nisan 2023 00:54
Mersin'de basketbolseverler, iki Türk ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ndeki mücadelesini dev ekrandan izledi.

Karşılaşma için Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'a dev ekran kuruldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan ve finale adını yazdırmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi için çok sayıda taraftar parka geldi.

Burada takımlarını destekleyen Mersin ekibi taraftarları, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Fenerbahçe Alagöz Holding'e 99-60 yenilmesi sonrası üzüntü yaşadı.

Bazı taraftarlar da Fenerbahçe Alagöz Holding'i şampiyonluğu nedeniyle ekran önünde alkışladı.

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