Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Liverpool, sahasında Everton'ı ağırladı.
Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.
Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.
GRAVENBERCH, TARİHE GEÇTİ
23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başladı. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.
Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.
Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.
Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.
GRAVENBERCH, TARİHE GEÇTİ
23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başladı. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.
Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.
Ryan Gravenberch, Merseyside Derbisi'nde perdeyi akıl dolu bir golle açtı!👀 pic.twitter.com/0wmd5kyvf2
— Sporx (@sporx) September 20, 2025
Liverpool taraftarı, Merseyside Derbisi'nin 20. dakikasında Diogo Jota'yı andı. pic.twitter.com/TsVBl48EAs
— Sporx (@sporx) September 20, 2025