20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-045'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-114'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-176'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-026'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-244'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-143'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-144'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-144'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-153'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-254'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-054'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-253'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-083'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-180'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 2-1 mağlup etti.

calendar 20 Eylül 2025 16:21 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 16:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Liverpool, sahasında Everton'ı ağırladı.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Konuk ekip Everton'un tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.


GRAVENBERCH, TARİHE GEÇTİ

23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başladı. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.