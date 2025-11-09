Merkezefendi'den kötü seri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket son 6 maçta 5'inci mağlubiyetini güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 85-67 yenilerek aldı.



Karşılaşmanın henüz başında direnci düşüp bir daha rakibini yakalayamayan Denizli ekibi 7 hafta sonunda 2 galibiyetle alt sıralarda kaldı.



Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Maça savunma enerjisi düşük başladık. Oyunu dengeleyip skoru 26-20'ye getirdik fakat ikinci periyodun son 5 dakikasını çok kötü oynadık. İkinci yarı uzun bir beşle, farklı savunma ve hücum stratejisiyle oynadık, maçı dengeledik. Ama çok boş atış kaçırdık. Hans'ın sakatlığından sonra maçta tutunamadık. Maçlara iyi başlamayı öğrenmek zorundayız" dedi.



