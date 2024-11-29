Merih Demiral'lı Al Ahli, Mahrez ile üç puanı aldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta maçında Al Ahli, Al Wehda'yı konuk etti.



Prince Abdullah al Faisal Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.



Al Ahli'ye galibiyeti getiren tek golü 55'te Riyad Mahrez kaydetti.



Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Al Ahli, bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Al Wehda, 9 puanda kaldı.



Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Ahli, Al Taawon deplasmanına gidecek. Al Wehda, Al Akhdoud'u konuk edecek.