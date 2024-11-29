Merih Demiral'lı Al Ahli, Mahrez ile üç puanı aldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta maçında Al Ahli, sahasında Al Wehda'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Merih Demiral'lı Al Ahli, Mahrez ile üç puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 22:03
Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta maçında Al Ahli, Al Wehda'yı konuk etti.

Prince Abdullah al Faisal Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren tek golü 55'te Riyad Mahrez kaydetti.

Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Al Ahli, bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Al Wehda, 9 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Ahli, Al Taawon deplasmanına gidecek. Al Wehda, Al Akhdoud'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery