Menemen FK'nın rakibi lider Serik Belediyespor

Lider Serik Belediyespor'u konuk edecek Menemen FK, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek için sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'nın rakibi lider Serik Belediyespor
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29 Kasım 2024 17:19
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş başladıktan sonra üst üste Somaspor ve Diyarbekirspor'a yenilip zirve yarışında ağır yara alan Menemen Futbol Kulübü 30 Kasım Cumartesi günü evinde liderliği kaptırdığı Serik Belediyespor'la karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 33 puanla zirveye kurulan Serik Belediyespor'un 5 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Menemen FK'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlak galibiyet hedeflediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibimizi yenerek yeniden iddialı konuma gelmeyi amaçlıyoruz. Galibiyetten başka sonuç düşünmüyoruz" dedi.
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