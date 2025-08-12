Menemen FK'de Bilal Kısa dönemi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına henüz başlamayan TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü teknik direktörlük görevine A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bilal Kısa'yı getirdi.
Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig'de uzun yıllar Akhisarspor, Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Ankaraspor gibi kulüplerin formalarını giyen, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 42 yaşındaki Bilal Kısa, sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu oldu. Kısa, en son Eyüpspor'da antrenör olarak çalıştı.
Menemen FK'dan, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor'da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa'ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
