Menemen FK'da Yılmaz Vural ayrılıyor

Menemen FK'nın Yılmaz Vural ile yolları ayıracağı, yerine ise Mesut Toros'un geleceği iddia edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Menemen FK'da Yılmaz Vural ayrılıyor
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30 Haziran 2024 16:21
TFF 2. Lig'de gelecek sezon için yeni bir sayfa açan Menemen FK'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın sarı-lacivertli ekip ile ipleri kopardığı öne sürüldü. Geçtiğimiz gün yönetime çağrı yaparak "30 Haziran'a kadar beklerim ancak bana bir dönüş gelmezse ayrılmaktan başka çarem yok" diyen Vural'ın ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Menemen, deneyimli teknik adam Vural'la sezonu Play-Off potası içinde kapatmış ancak finallerde istediği sonuçları alamadığı için 1. Lig umudunu seneye bırakmıştı.

KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Sarı-lacivertli ekibin boşalan teknik koltuğu Mesut Toros ile doldurmanın planlarını yaptığı iddia edilirken, detayların önümüzdeki günlerce netleşeceği ifade edildi.

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