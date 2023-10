A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kente gelen Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.



Üstündağ'ın şahsında Vargas ve diğer oyuncuların ülkeye yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür eden Gürkan, şöyle konuştu:



"Melissa Vargas, Malatyalı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ediyor. Gerek karşılaşmalarda giydiği 44 Malatya plakalı formasıyla gerek spor karşılaşmalarında göstermiş olduğu performansla hakikaten milletimizi, şehrimizi temsil etme noktasında yoğun bir gayret ve çaba içerisinde. Türk vatandaşı olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerini Türkiye'ye davet etmesi ve vatandaşlık kimlik kartını vermesinden sonra Melissa ismini aldı. Melissa, Malatya'nın ilk ismidir. Melita, Melidu, Melidya ve Melissa Malatya'nın esas ismidir. İsminin anlamı baldır, şekerdir, tatlıdır, güzeldir. Melissa'nın anlamı budur. Dolayısıyla hakikaten kendisi Malatyalı olmakla yetinmemiş, Malatya'nın tarihteki ilk ismini alarak da gerçek anlamda Malatyalı olduğunu da ifade etmiştir.



Malatyalı duygusunu yaşamış olması ve 44 numaralı formayla da sahaya çıkması Malatyalıları her zaman mutlu etmiştir. Biz bu anlamda Melissa'ya ve takım arkadaşlarına, federasyon başkanımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Kendilerini de Malatya'da hemşehrilerin arasında görmekten büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Memleketinizin insanları sizlerle gurur duyuyor. İnşallah 'Malatya, Malatya bulunmaz eşin' türküsünü olimpiyatlarda da en yüksek perdede sergileyecekler."



Konuşmanın ardından Vargas'a Başkan Gürkan tarafından "Onur Belgesi" verildi ve kayısı takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Gürkan'a federasyonun plaketini ve Vargas'ın imzalı formasını sundu.



Üstündağ, yaptığı konuşmada, bugün Malatya'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Malatya'nın ağır hasar aldığını aktaran Üstündağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



"Voleybolda dünyanın bir numarası Türkiye"



Üstündağ, Malatya'da doğduğunu ve yetiştiğini anımsatarak şöyle devam etti:



"Benim hala babaevim Orduzu'da. Deprem oldu ama ben bu memleketi terk etmedim, etmeyeceğim de çünkü ben ne kazandıysam bu memleketin çocuğu olduğum için kazandım. Bana çok şey kattı bu memleket. Her şeyden önce çalışmayı, güzel işler yapmayı, dürüstlüğü, şeffaflığı, nezaketi, vatanına, milletine, memleketine bayrağına, marşına sadık olmayı öğretti.



Türk voleybolunun şu an başkanlığını yapıyorum. Türk voleybolunun bu yıl dünyada aldığı başarıyı dünyada hiçbir ülke almadı. Bir sezonda 3 şampiyonluk elde etti ve bunun yanında da bu şampiyonluklarda aldığı puanlarla dünyanın bir numarası. Voleybolda dünyanın bir numarası Türkiye. Bununla da kalmadı. Avrupa Şampiyonası'nı tarihinde ilk kez elde etti. Bu takımla gurur duyuyorum ve son olarak da olimpiyatlara katılma hakkını 24 takım arasında namağlup bitiren tek ülke Türkiye oldu. Dolayısıyla da hem olimpiyatlara direkt katılma hakkı elde etti hem de ilk defa uygulanan Dünya Kupası'nı kazandı."



"Vargas şu anda dünyanın bir numaralı oyuncusu"



Vargas'n Malatyalı olduğunu aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:



"Vargas bizim evladımız, bağrımıza bastık. Vargas'ı Türk yapmak için çok mücadele verdik. Türk vatandaşı oldu. 'Nerelisin?' olayında da 'Malatyalıyım' dedi. Biz de onun Malatyalı olmasından gurur duyduk. Vargas bugün Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve son olimpiyat elemesinde 'en değerli oyuncu' (MVP) seçildi. Yani şu anda dünyanın bir numaralı oyuncusu oldu. Dünyanın bir numaralı oyuncusunun Malatyalı olması ayrı bir gurur oldu. Ben nasıl ki toprağımla, ülkemle, memleketimle gurur duyuyorsam inanıyorum ki Vargas da o kadar benimsedi. Hem memleketiyle gurur duyuyor hem de buraya gelmekten mutlu olduğunu da belirtti. Ben de kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ama burada bir olimpiyat şampiyonluğumuz eksik. Yolumuz uzun ama yolun başındayız. İnanıyoruz ki bu ülkeye olimpiyatlarda da tarihinde hiç derece elde edilmemiş başarıyı ulaşacak. Takım sporunda bir voleybol garantiledi olimpiyata gitmeyi. Umut ediyorum ki orada da madalyanın rengini konuşuruz. Üç mü olur, iki mi olur, altın mı olur? Bu takım bir yılda üç turnuvada bütün altınları topladıysa olimpiyatı da toplar. Ayrıca 'Malatya Malatya' şarkısıyla da özdeşleştik. Her yerde de Malatyalılığımızı ve bu memleketin gururu olan bir şehrin evlatları olarak da gurur duymaya da devam edeceğiz."



Konuşmasına "Merhaba Malatya" diyerek başlayan Melissa Vargas ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız." diye konuştu.