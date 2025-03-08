Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın deplasmanında galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın deplasmanında galip
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08 Mart 2025 17:54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.
 Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Özkan Talo, Barış Burak Durmuş

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 11, Wallace 7, Nared 18, Serfa 17, Merve Arı 6, İlayda Güner 6, Merve Uygül 3, Sevgi Tonguç

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 8, Dangerfield 30, Powers 7, Fall 12, Meltem Avcı 22, Gonca Karataş 2, Şuğranur Hatice Sönmez 6

1. Periyot: 24-20

Devre: 46-39

3. Periyot: 61-64


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