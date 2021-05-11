Meliha İsmailoğlu yeniden Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Meliha İsmailoğlu'nu yeniden renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha İsmailoğlu'na sarı-lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



2014-2017 yıllarında sarı-lacivertli takımda görev yapan 27 yaşındaki smaçör, İlbank, Eczacıbaşı VitrA ve son olarak VakıfBank forması giymişti.



Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, Fenerbahçe kariyerinde 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu ile CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşamıştı.



