Mehmet Uz: 'Her kuruşun hesabını vermeye hazırız'

TFF 3'üncü Lig'e düşen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, içinde bulunduğu mali darboğazdan kurtulmaya çalışırken, Eski Başkan Mehmet Uz, Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.



Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, hafta başında Eski Başkan Mehmet Uz'a yönelik olarak sert eleştirilerde bulunurken, Uz'un yöneticilerden alınan mali destekleri kendi üzerinden kulübe vererek temlik talep ettiğini, bu miktarın da 20 milyon TL olduğunu iddia etmişti. Yazılı bir açıklama yayınlayan Mehmet Uz ise iddiaların gerçek olmadığını ifade etti. Mehmet Uz, açıklamasında, "Denizlispor yönetim kurulu olarak 3 sezon boyunca kulübümüze hizmet etmenin onurunu yaşadık. İlk günden itibaren kulübümüzün durumunu hep anlattık. Her sezon gelirlerimizi giderlerimizi açıkladık. Yapılan olağanüstü genel kurullarda denetim raporlarımızı üyelerimiz ve vatandaşların bilgisine sunduk. Kulüp, kanun ve tüzükle yönetilen yerlerdir. Giren ve çıkan her kuruşun hesabı verilmektedir. Mayıs ayında yapılan olağan genel kurulda yeniden aday olmadık ve bayrağı yeni yönetime devrettik. Genel kurulda tüm hesaplar tek tek okunmuş ve delegelerimiz tarafından ibra edilmiştir" dedi.



"HER KURUŞUN HESABINI VERMEYE HAZIRIZ"



İddiaları üzüntüyle izlediğini söyleyen Uz, "Kulübümüzün yeni başkanı sayın Ahmet Yalın Yıldırım bir sezon boyunca profesyonel futbol şube sorumlusu olarak yönetimimizde görev almış ve yapılan tüm işlemlerden bilgi sahibidir. Son yaptığı basın toplantısında şahsıma ve yönetim kurulu üyelerine yönelik iddialarını üzüntüyle izledim. Tüm hesaplarımız ortadadır. İddiaları tümüyle reddediyoruz. Zaten yargı yoluna başvurulacağı belirtilmiştir. Biz de yargının vereceği kararı bekliyoruz. Her kuruşun hesabını vermeye hazır olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Mevcut iddialar herhangi bir yargı kararına ve resmi mali denetim raporlarına dayanmamaktadır. Yargıya intikal ettirildiği iddia edilen konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Tüm gerçekler yapılacak incelemeler ve yargı kararıyla ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU