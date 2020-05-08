Mehmet Sepil: 'Devlet bizi sahaya sürmez'

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi 12 Haziran'da başlatma kararını değerlendirdi ve "18 kulübün hiçbiri ligler oynanmasın demiyor" ifadelerini kullandı.A Spor'un yayınına bağlanan Mehmet Sepil, TFF'nin 12 Haziran'da ligi başlatma kararını değerlendirdi ve "Kimse insan sağlığından ödün veremez. Futbolun başlaması gerekiyor. Sağlık bakanlığımız belli ölçüde normalleşmeye gidilmesi yönünde adımlar atıyor. TFF'nin kararı, koşulların daha iyi olacağını düşünerek konulan bir zaman. Göztepe olarak konulan hedefe uymak için gereken çalışmanlara idmanlara başladık" dedi."Ulaşım ve konaklamayla ilgili daha açıklık getirilmesi gerektiğini düşündüğünüz bazı noktalar söz konusu mu?" sorusuna ise Sepil şu yanıtı verdi,"Bize verilen sahalara dönüş protokolü uygulama açısından kafada bir çok soruyu canlandırabiliyor. Ama şöyle bakmak lazım. Bizler Kulüpler Birliği olarak Avrupa Bulüpler Birliği'nin üyesiyiz. Orada bir çok kulübün olduğu bir platform. Onlarla sahalara dönüşü görüştük. Bize verilen sahalara dönüş protokülü, mevcut protoküller içinde en detaylısı. Bir çoğu bunu örnek alacağını söylemişti. Uygulamada daha bir çok soru işareti var. Önümüzde daha 36 gün var. Bu süreç içinde buna yanıt verilebilir. Temaslı idmanlarla iglili bir çok kulübün sorusu ve endişesi var. Hepsine yanıtlar gelecek. Biz pandemi olayında ülke olarak çok iyi perforamans gösterdik. Bunu tüm dünya kabul ediyor. Bizdeki ilk pantemi olayı 10 Mart'ta oldu. Bir çok ülke çok daha önce yaşadı. Diğer ülkelerin tecrübeleri bizim için önemli. Mayıs 15'te Almanya Ligi başlıyor. Bizim önümüzde bu deneyimi yaşayan bir çok ülke olacak. Bizde liglerin başlamasından önce yerli yerinde uygulanacaktır. Hiç düşünmek istemediğimiz senaryolar öngörüldüğü gibi gitmezse ne Sağlık Bakanlığı ne de Hükümet bizi sahaya koymaz. Sabırlı olmalıyız."Diğer kulüp başkanlarıyla durumu görüştüklerini belirten Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Arada yeni teknolojilerden de yararlanıyoruz. Tabii ki konuları konuşuyoruz. Kendi aramızda bir oylama yapmadık ama kulüplerle konuştuk. Bir kaç toplantıya sayın başkanımız Nihat Özdemir de katıldı. Kulüplerin düşüncelerini biliyor. 18 kulübün hiçbiri ligler oynanmasın demiyor. Değişik endişeleri var. Umuyorum bu süreçle ilgili endişeler kalkacak. Bizim de kafamızda sorular var. Bu süreçte bunlara cevap bulunacağını umut ediyorum. En kötüsünden yanıt bulunamazsa bu soruların kesin yanıtlanacağı tarihlerde başlanabilir. Bu konuda kulüpler çalışmalara başladı. IFAB, 5 oyuncuyla oynanabileceğini açıkladı. Yaşanan çok kolay bir şey değil. bu süreci sabırla değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.