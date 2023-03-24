Mehmet Büyükekşi: 'EURO 2024 için inşallah üçüncü duruma düşmeyiz'

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda cumartesi günü Ermenistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un da yer aldığı ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket etti.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenleneceğini belirterek, "Bu eleme grubunda ilk maçımızı inşallah Ermenistan'da yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan ile Bursa'da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. Bu iki maçı alırsak, ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. İnşallah herhangi bir şekilde üçüncü duruma düşmeyiz. Hedefimiz ilk ikiye kalıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak." diye konuştu.



Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da yapılacak olmasının farklı bir önemi daha olduğunu anlatarak, "Almanya, biliyorsunuz Türkiye vatandaşlarının Türkiye dışında en çok olduğu yer. Onun için sanki kendi evimizde oynamış gibi olacağız. O yüzden bundan sonraki dönemde hedef bütün maçlarımızda en başarılı sonucu almak. Biliyorsunuz Hırvatistan rakibimiz oldukça güçlü bir rakip. En son Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Zorlu bir rakip. İnşallah onu da gerekli bir şekilde yenmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.



