Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Mehmet Büyükekşi, yeniden TFF başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
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04 Temmuz 2024 19:17
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı.

Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

KİMLER ADAY OLDU?

18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler şu şekilde;
İbrahim Hacıosmanoğlu
Servet Yardımcı 
Erdal Alkış 
İsmail Uyanık 

 
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