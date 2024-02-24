Mehmet Büyükekşi, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret eti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak için gittiği Bursa'da Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.



Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ve 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can eşlik etti.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un Türkiye'nin şampiyonluk yaşayan 5. büyük kulübü olduğunu vurgulayan Büyükekşi, Yeşil-beyazlı kulübün yeniden bu kimliğine dönmesi temennisinde bulundu. Bursaspor'un tesislerini gezerek incelemelerde bulunan Başkan Büyükekşi, Başkan Sinan Bür'den altyapı ve akademi çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



2 ülke federasyonu, 4'ü yabancı toplam 37 kulüpte incelemelerde bulunuldu



Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce yurt dışında Belçika ve Hollanda federasyonları ile AFC Ajax, AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerinde incelemeler yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; yurt içinde de Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Antalyaspor, Başakşehir FK, Beşiktaş, Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Kayserispor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Iğdır FK, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Konyaspor'un ardından son olarak Bursaspor'u ziyaret etti. Akademi ziyaretleri gün içinde Bursa ilindeki diğer kulüplerle devam edecek.





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