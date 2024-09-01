Mehmet Aurelio: "Elimizden geleni yaptık ama yetmedi"

Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, ellerinden geleni yaptıklarını ancak yetmediğini dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Aurelio: 'Elimizden geleni yaptık ama yetmedi'
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01 Eylül 2024 22:29
 Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Başakşehir'in ikinci yarıda kalitesini ortaya koyarak haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "Burada favori takım Başakşehir'di. Zorlu bir takıma karşı oynadık, ilk yarıda çalışmalarımızın sonucuyla 2-0 öne geçtik. Devre de 2-1 sona erdi. Devre arasında oyunumuzu devam ettirmek istedik ama ikinci yarıya düşük ritimde başladık. Başakşehir kalitesini kullanarak skoru değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ancak çok farklı mağlup olduk. Önümüzdeki ilk maçta Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Elimizden geleni yaparak kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aurelio, Başakşehir'in güçlü bir kadrosu olduğunu ve haklı bir galibiyet aldığını sözlerine ekledi.

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