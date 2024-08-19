Mehmet Aurelio: ''Böyle zor bir deplasmanda kolay değil''

Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mehmet Aurelio: ''Böyle zor bir deplasmanda kolay değil''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 00:09
Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, ligde 4-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aurelio karşılaşmayla ilgili yorum yaparak, "Takımımız ilk golden sonra reaksiyon gösterdi. Beraberlikten sonra da elimizden geleni yaptık. Geri dönme şanslarımız da oldu ama böyle zor bir deplasmanda oynamak kolay değil.'' dedi. 

Sözlerine devam eden Aurelio, ''Şimdiden itibaren artık Hatayspor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery