Mehmet Aurelio: ''Böyle zor bir deplasmanda kolay değil''

Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, ligde 4-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Aurelio karşılaşmayla ilgili yorum yaparak, "Takımımız ilk golden sonra reaksiyon gösterdi. Beraberlikten sonra da elimizden geleni yaptık. Geri dönme şanslarımız da oldu ama böyle zor bir deplasmanda oynamak kolay değil.'' dedi.



Sözlerine devam eden Aurelio, ''Şimdiden itibaren artık Hatayspor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.





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