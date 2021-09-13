Medvedev, Djokovic'in Golden Slam hayallerini yıktı

ABD Açık finalinde Medvedev, Djokovic'i set vermeden yıktı ve ilk Grand Slam zaferine ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Medvedev, Djokovic'in Golden Slam hayallerini yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2021 01:34
ABD Açık tek erkekler finalinde Daniil Medvedev, Novak Djokovic'i 3-0 yendi ve ilk Grand Slam zaferine ulaştı. 3 seti de 6-4 kaybeden Djokovic, son sette seyircilerin kendisine gösterdiği desteğin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Bu sonucun ardından Djokovic'in aynı yıl içerisinde dört Grand Slam (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık) kazanan 3. raket olma hayalleri de yıkıldı. Djokovic aynı zamanda ABD Açk'taki 9 finalin 6'sını kaybetmiş oldu.

Öte yandan Sırp raket, 21. Grand Slam zaferini kazanarak en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma şansını da kaçırdı.





Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.