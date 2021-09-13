Medvedev, Djokovic'in Golden Slam hayallerini yıktı

ABD Açık tek erkekler finalinde Daniil Medvedev, Novak Djokovic'i 3-0 yendi ve ilk Grand Slam zaferine ulaştı. 3 seti de 6-4 kaybeden Djokovic, son sette seyircilerin kendisine gösterdiği desteğin ardından gözyaşlarını tutamadı.
Bu sonucun ardından Djokovic'in aynı yıl içerisinde dört Grand Slam (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık) kazanan 3. raket olma hayalleri de yıkıldı. Djokovic aynı zamanda ABD Açk'taki 9 finalin 6'sını kaybetmiş oldu.
Öte yandan Sırp raket, 21. Grand Slam zaferini kazanarak en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma şansını da kaçırdı.
Bu sonucun ardından Djokovic'in aynı yıl içerisinde dört Grand Slam (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık) kazanan 3. raket olma hayalleri de yıkıldı. Djokovic aynı zamanda ABD Açk'taki 9 finalin 6'sını kaybetmiş oldu.
Öte yandan Sırp raket, 21. Grand Slam zaferini kazanarak en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma şansını da kaçırdı.