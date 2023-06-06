Mecnun Otyakmaz: ''İnişli çıkışlı bir sezon oldu''

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, her iki takım için güzel bir karşılaşma olduğunu belirtti.



Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu söyledi.



Her iki takımın birbirini hiç incitmediğini aktaran Otyakmaz, "Bugünde güzel bir karşılaşma oldu. Ligin son haftası olmasına rağmen iki takım da gençlere fırsat vermekle birlikte maçı kazanmak için de gerekli mücadeleyi gösterdi." dedi.



Otyakmaz, bu sezon için tüm takımlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:



"Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bu bizim için de Türk futbolu için de öyleydi. Dünya kupası ve sonrasında maalesef deprem. Zaten bay geçtiğimiz haftalar vardı, iki depremzede takımımızın vesilesiyle lige ara verildi. Depremde de 1 ay ara verildi, dolayısıyla inişli çıkışlı bir sezon oldu. Hepimiz için zor sezondu, hepimize geçmiş olsun. Kayserispor ile bundan sonra da dostluğumuz artarak devam edecek."



Otyakmaz, Sivasspor'un genel kurula gideceğiyle ilgili bir soru üzerine ise geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacaklarını ifade etti.





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