Mecnun Otyakmaz: 'G.Saray ve F.Bahçe'nin rekabeti vahşi'

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hakem kararları için yaptığı açıklamalarla ilgili Ekol TV'ye konuştu.
Mecnun Otyakmaz, "Bir çok seslilik var. Federasyon olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti maalesef biraz vahşi geçiyor." dedi.
"BİZİ VE HAKEMLERİMİZİ ZORLUYOR"
İki takımın rekabetinin hakemleri zorladığını söyleyen Otyakmaz, "O da bizleri ve hakemlerimizi zorluyor. Bazen de biraz suçu bizim ve hakemlerimizin üzerine atıyorlar." ifadelerini kullandı.
Mecnun Otyakmaz, "Bir çok seslilik var. Federasyon olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti maalesef biraz vahşi geçiyor." dedi.
"BİZİ VE HAKEMLERİMİZİ ZORLUYOR"
İki takımın rekabetinin hakemleri zorladığını söyleyen Otyakmaz, "O da bizleri ve hakemlerimizi zorluyor. Bazen de biraz suçu bizim ve hakemlerimizin üzerine atıyorlar." ifadelerini kullandı.