Mbappe, PSG'deki geleceğini sorguluyor!

Fransızlar'ın yıldızı Kylian Mbappe, EURO 2020 öncesi transferiyle ilgili de konuştu.



Mbappe, "Gelecekte transferle ilgili doğru karar vermeyi diliyorum ama zor... Kendim için her türlü fırsatı getirebilecek iyi bir karar vermeliyim. Sevdiğim bir kulüpteyim ve kendimi iyi hissediyorum. Ancak, Paris Saint-Germain benim için en iyi kulüp mü? Bu soruya net bir cevap veremem." dedi.



Fransız yıldız, "Transfer olmak istersem PSG beni anlayacaktır ve haince bir hamle yapmayacağımı da bilirler. Harika bir oyuncu olmak için aynı zamanda saha dışında da iyi, karakterli ve şık bir oyuncu olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



