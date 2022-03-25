Mbappe'de El Clasico kapışması başladı!

Yeni sezona flaş transferlerle girmek isteyen Barcelona'nın Kylian Mbappe için devreye girdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe'de El Clasico kapışması başladı!
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25 Mart 2022 04:19
Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin geleceği ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Fransız L'Equipe'in haberine göre Kylian Mbappe konusunda Barcelona'nın yeni bir hamle yaparak yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yaptığı aktarıldı. Haberde, yeni sezona flaş transfer hamleleri yapmak isteyen Barcelona'nın Haaland'ın yaklaşık 300 milyon euroya çıkan maliyetleri yerine Mbappe için yeni bir bütçeyle teklif yapabileceği aktarıldı.

Özellikle Real Madrid'in ilk sıraya yazdığı Mbappe'i ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Başkan Laporta'nın tüm şartları zorlayarak bu transfer için mesaiye başladığı belirtildi.

Kylian Mbappe ile ilgili çıkan son haberlerde PSG'nin yıldız oyuncuyu kaybetmemek için yıllık 50 milyon euro net kazanç elde edeceği bir sözleşme teklifi yapacağı yazılmıştı.

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