Maximin'den Mourinho'ya gece yarısı olay yanıt!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasındaki gerilim sürüyor.
KADROYA ALINMADI, PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe'de Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
JOSE MOURİNHO'DAN YANIT
Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.
MAXIMIN'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA!
Bu sözlerin üzerine gece yarısı Maximin'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Fransız oyuncu paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez."ifadelerini kullandı.
KADROYA ALINMADI, PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe'de Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
JOSE MOURİNHO'DAN YANIT
Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.
MAXIMIN'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA!
Bu sözlerin üzerine gece yarısı Maximin'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Fransız oyuncu paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez."ifadelerini kullandı.
📲Allan Saint-Maximin, 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi.
👉"Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." https://t.co/TwIfjMVUUl pic.twitter.com/RqWCwNrEKf
— Sporx (@sporx) March 13, 2025
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