Maxim'den derbi ve transfer itirafı!

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim, dikkat çeken itiraflar yaptı.



Alexandru Maxim yaptığı açıklamada, "Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim." dedi.



Transfer ile ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Ben her zaman işime odaklandım. Transfer konuları menajerimin işiydi. Bu söylentiler benim işim değildi. Bu ilgi ve alaka tabii ki güzel. Depremden sonra kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu." ifadelerini kullandı.



"SEVE SEVE KALIRIM"



Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Maxim, "Burada devam etmeyi tabii ki isterim ama bu benim elimde olan bir şey değil. Beşiktaş büyük bir kulüp burada her zaman oynamak isterim. Ama rakamlar dediğim gibi benim belirleyebileceğim bir şey değil. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Beşiktaş beni almak isterse Gaziantep ile görüşecektir. Ben şu anda sahaya odaklandım. Sezonu iyi bitirmeyi hedefliyorum. Bu hafta derbide fırsat bulursam neler yapabilirim diye düşünüyorum. Gerisini sezon sonunda göreceğiz. Beşiktaş benim kalmamı isterse gelecek sezon da seve seve burada kalmak isterim." şeklinde konuştu.



"BURAYI SEVİYORUM"



Maxim, "Hocamızın kararlarına saygı duyuyorum. Elimden gelen her şeyi yapıp forma şansı bekliyorum. Süre aldığım vakit takım için elimden geleni yapacağım. Romanya ve İspanya'da oynadım. Şimdi Türkiye'deyim. Burayı seviyorum ve geleceğimi burada görüyorum. Birkaç sene daha Türkiye'de kalmak istiyorum. Hedefim her kulüpte iyi performans göstermek. Her maç oynayarak ve mümkün olduğum kadar iyi performans göstererek takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.



DERBİ İÇİN AÇIKLAMA



Derbiyle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de daha önce oynadım ama derbi maçı çok daha farklı atmosferde olacak. Benim de ilk derbim olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.





