Max Kruse attı, Union Berlin galibiyetle tanıştı

Union Berlin, 3. haftada Mainz'ı 4-0 mağlup etti ve Bundesliga'daki en farklı galibiyetini aldı.

, Fotoğraf; EPA
Max Kruse attı, Union Berlin galibiyetle tanıştı
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02 Ekim 2020 23:33
Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Union Berlin ile Mainz karşı karşıya geldi.

Stadion An der Alten Försterei'da oynanan karşılaşmayı Union Berlin 4-0 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim eski Fenerbahçeli Max Kruse oldu. 13. dakikada golünü atan Kruse ile Union Berlin ilk golünü kaydetti ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Union'da 49. dakikada Ingvartsen skoru ikiye çıkaran isim oldu. 63'de Friedrich ve 64. dakikada Pohjanpalo'nun golleri skoru 4-0'a getirdi ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonuçla Union Berlin sezonun ilk galibiyetini alırken Mainz puansız olarak ligin son sıralarında kaldı.

Öte yandan Liverpool'dan kiralanan eski Beşiktaşlı Loris Karius da ilk kez maç kadrosuna girdi.





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