Dallas Mavericks'in, Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam ile adı geçen olası dört takas noktası arasında yer aldığı bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Mavs, Siakam'la bağlantılı olduğunu duyduğu çeşitli takas talipleri arasında yer alıyor ve diğer takımlar arasında ise Detroit Pistons, Sacramento Kings ve Indiana Pacers ekipleri yer alıyor.



Raptors, yakın zamanda Scottie Barnes'ın etrafında yapılanmaya odaklandığı için OG Anunoby'yi New York Knicks'e takas ederek, RJ Barrett ve Immanuel Quickley'yi kadrosuna katmıştı.



Yakın zamanda çıkan birçok raporda, Siakam'ın fiyatının Mavs'in bir anlaşma yapması için "fazla yüksek" olduğu öne sürülmüştü.



Siakam bu sezon 37 maçta 22.2 sayı, 6.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU