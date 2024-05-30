Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşımda bulundu.

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Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
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30 Mayıs 2024 21:47
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 21:48
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşım yaptı.

Mourinho sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen takımların taraftarlarını heyecanlandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Portekizli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Ayrıca, sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli teknik adamın paylaşımının altına yorumlar yağdırdı.


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