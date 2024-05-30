Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı devirdi
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30 Mayıs 2024 22:28
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 23:35
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 96-88 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti. 

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 1 Haziran Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik'te yapılacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Emre Ekşioğlu 1, Melih Mahmutoğlu 2, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 13, Wilbekin 18, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 5, Guduric 4

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 4, Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Yiğit Arslan 14, Berkan Durmaz 10, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

1. Periyot: 23-23

Devre: 56-48

3. Periyot: 78-65

5 faulle çıkanlar: 31.42 Mitchell, 33.03 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)

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