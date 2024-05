Bodrum FK: ''Anamızın ak sütü kadar helal''

Play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular açıklamalarda bulundu.



Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Bu bizim için sadece bir şampiyonluk değiil. Bodrum FK'ye yatırım yaptık ve o günden beri bu takımın potansiyeline inanıyoruz. Biz bütçesi 10 katı olanlar gibi para harcamadık. Gökdeniz gibi gençlere inandık ve onların yollarını açalım dedik. Onlarla birlikte yukarı çıkalım dedik. Biz Türkiye'ye örnek bir kulüp yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah o yolda da ilerliyoruz." dedi.



''YARIM KALAN HİKAYEYİ BİTİRDİK''



Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Bu sene 'yarım kalan hikaye' demiştik. O kadar önemli, o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki bugün o yarım kalan hikayeyi bitirdiler." dedi.



Üç sene boyunca lig fark etmeksizin her sene play-off, her sene final oynadıklarını ifade eden Taşdemir, şunları dile getirdi:



"Geçen sene canımız çok yanmıştı, çok üzülmüştük. Bu sene 'yarım kalan hikaye' demiştik. O kadar önemli, o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki bugün o yarım kalan hikayeyi bitirdiler. Rakip zordu, güçlüydü. 10 kişi kalmaları tabii bizim avantajımız olabilir ama ne olursa olsun inanılmaz derecede gol pozisyonuna girdik, pozisyonları harcadık. Bir an endişe etmedim değil ama çok şükür galip geldik."



''ANAMIZIN AK SÜTÜ KADAR HELAL''



Uzun süredir takımda bulunan Celal Dumanlı, "Bu maç özelinde konuşmak gerekirse inanılmaz olay oldu. 4-5 net pozisyon yakaladık. Başka takım olsa kırılgan olurdu. 120 dakika boyunca direndik ve kazandık. Bu şampiyonluk bizim anamızın ak sütü gibi helal. Gol atmak güzel bir şey. Forvetin ödülü her zaman goldür. Şu anda buraya gelirken bir yoldaydık. Bu yolda katkım olduysa ne mutlu bana. Yolun sonunda mutlu olan taraf biz olduk, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



''İMKANSIZI ORTADAN KALDIRDIK''



Takımın tecrübeli oyunclarından Süleyman Özdamar da "Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Biz çok büyük bir aileyiz. İmkansız diyorlardı bizim için. Biz imkansızı ortadan kaldırdık. Artık imkansız diye bir şey yok. Neler yapabileceğimizi gösterdik." sözlerini sarf etti.



''BUNUN SİNYALİNİ VERMİŞTİK''



Bodrum FK'nin tecrübeli isimlerinden Ali Aytemur ise "Açıkçası bizim için tesadüf değil. Geçen sene de bunun sinyalini vermiştik ama bu sefer başardık. Tüm takımla birçok zorluğu aştık. Buraya gelirken birçok arkadaşımız fedakarlık yaptı. Çok mutlu ve gururluyuz. İsmet Hoca için çok bir şey söylemeye gerek yok. O bizim için bir baba. Bizi bir araya getiren birinci kişi. İyi varlar." şeklinde konuştu.



''DOYASIYA KUTLAYACAĞIZ''



Sakaryaspor'a karşı takımının ilk golünü atan Gökdeniz Bayrakdar da maç sonu, "Öncelikle bize burada değer veren başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya iki sene önce geldim. Büyük bir başarı gösterdik. Finale çıkıp şampiyon olmamız çok güzeldi. bunu doyasıya kutlayacağız." ifadelerini kullandı.





