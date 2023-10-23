Mauro Icardi yetişmezse forma Barış Alper Yılmaz'ın!

Galatasaray'da Bayern Münih ile yarın yapılacak Şampiyonlar Ligi maçında sürpriz bir kadro sahada olabilir.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Alman ekibi karşısında değişik bir 11 ile yer alabileceği ifade edildi.
Buruk, sol bekte Angelino'nun derbi performansından memnun kalmadı. İspanyol futbolcunun yerine stoper Abdülkerim'in beke çekilip Beşiktaş derbisinin son bölümünde olduğu gibi Kaan Ayhan'ın stopere kaydırılmasının planlandığı öğrenildi.
Bu durumda Kerem Demirbay'ın orta alanda Torreira'nın partneri olacağı bildirildi.
Buruk'un, galip gelmelerine ve birçok pozisyona girmelerine rağmen, oyundan çok memnun kalmadığı, bu nedenle Icardi'nin sakatlık durumuna göre bir değişiklik içine girebileceği ifade edildi.
Galatasaray'a geldiğinden bu yana müthiş işler yapan Arjantinli futbolcunun oynaması için şartların zorlanacağı ama yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirileceği belirtildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Alman ekibi karşısında değişik bir 11 ile yer alabileceği ifade edildi.
Buruk, sol bekte Angelino'nun derbi performansından memnun kalmadı. İspanyol futbolcunun yerine stoper Abdülkerim'in beke çekilip Beşiktaş derbisinin son bölümünde olduğu gibi Kaan Ayhan'ın stopere kaydırılmasının planlandığı öğrenildi.
Bu durumda Kerem Demirbay'ın orta alanda Torreira'nın partneri olacağı bildirildi.
Buruk'un, galip gelmelerine ve birçok pozisyona girmelerine rağmen, oyundan çok memnun kalmadığı, bu nedenle Icardi'nin sakatlık durumuna göre bir değişiklik içine girebileceği ifade edildi.
Galatasaray'a geldiğinden bu yana müthiş işler yapan Arjantinli futbolcunun oynaması için şartların zorlanacağı ama yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirileceği belirtildi.