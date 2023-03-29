Mauro Icardi suskunluğunu bozacak!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 2 maçta fileleri havalandıramamıştı. Golcü oyuncu Adana Demirspor maçında bu suskunluğunu bozmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi suskunluğunu bozacak!
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29 Mart 2023 10:42
Bu sezon kritik anlarda sahneye çıkıp, Galatasaray'a birbirinden kritik puanlar kazandıran Mauro Icardi, son dönemlerde ise suskun kaldı.

Yıldız santrfor, son oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarını boş geçti. Fakat Icardi, her şeye rağmen idmanlardaki istekli görüntüsü ile parmak ısırtıyor.

Ekstra çalışmalar ile hazırlıklarına devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu hafta Adana Demirspor karşısında da suskunluğuna son vermek istiyor.

Arjantinli oyuncu, bu doğrultuda Aslan'ın şampiyonluk yürüyüşüne katkı vermek istediğini söyledi. 

 
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