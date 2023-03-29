Mauro Icardi suskunluğunu bozacak!

Bu sezon kritik anlarda sahneye çıkıp, Galatasaray'a birbirinden kritik puanlar kazandıran Mauro Icardi, son dönemlerde ise suskun kaldı.Yıldız santrfor, son oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarını boş geçti. Fakat Icardi, her şeye rağmen idmanlardaki istekli görüntüsü ile parmak ısırtıyor.Ekstra çalışmalar ile hazırlıklarına devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu hafta Adana Demirspor karşısında da suskunluğuna son vermek istiyor.Arjantinli oyuncu, bu doğrultuda Aslan'ın şampiyonluk yürüyüşüne katkı vermek istediğini söyledi.