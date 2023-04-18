Mauro Icardi neden çıktı? İşte nedeni...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Alanyaspor'a karşı devre arasında neden oyundan alındığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Mauro Icardi neden çıktı? İşte nedeni...
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18 Nisan 2023 21:52
Mauro Icardi, ALanyaspor'a attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti.

Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi.

Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı." denildi.

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