Mauro Icardi neden çıktı? İşte nedeni...

Mauro Icardi, ALanyaspor'a attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti.
Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi.
Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı." denildi.
Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi.
Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı." denildi.
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