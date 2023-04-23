Mauro Icardi'den kaçan penaltı için açıklama

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, VavaCars Fatih Karagümrük maçında kaçırıdğı penaltıyla ilgili açıklama yaptı.



Karşılaşma sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Icardi "Kötü bir karar, belki sonucu değiştirirdi, belki de değiştirmezdi." dedi.



Mauro Icardi ayrıca "Kim bilir? Bildiğim ve emin olduğum tek şey, hedefimize ulaşmak için maç maç savaşmaya devam edeceğimiz." ifadelerini kullandı.





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