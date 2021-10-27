Matthijs de Light için ilginç benzetme!

Juventus'un tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, takım arkadaşı Matthijs de Ligt hakknda açıklamalarda bulundu.



"THOR'A BENZİYOR"



Hollandalı futbolcunun uzun yıllar Torino'da kalması gerektiğini söyleyen Chiellini, "de Ligt, Thor'a benziyor. Umarım BBC'nin (Barzagli-Bonucci-Chiellini) varisi olur. Eğer İtalyan olsaydı onu burada tutmak daha kolay olurdu. Umarım Mino Raiola onun uzun yıllar burada kalmasını sağlar" dedi.



"DEVASA KASLARI VE BACAKLARI VAR"



Genç futbolcunun sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Chiellini, "Devasa kasları ve bacakları var, ama onu esas farklı kılan şey zihni. 22 yaşında olmasına rağmen, 30 yaşındaki bir futbolcunun olgunluğuna sahip ve her gün kendisini geliştirmek istiyor" açıklamalarında bulundu.



Son olarak, de Ligt'i sevdiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşıyız ancak onunla rakip olarak da karşılaştım. Gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.





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