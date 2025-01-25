Mateo Retegui, Atalanta'yı galibiyete taşıdı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Atalanta, deplasmanda Como'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mateo Retegui, Atalanta'yı galibiyete taşıdı
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25 Ocak 2025 18:56
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Atalanta, Como'ya konuk oldu. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 56 ve 70'de Mateo Retegui kaydetti. Como'nun tek golünü ise 30'da Nico Paz attı.

Atalanta, bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Como, 22 puanda kaldı.

Nicolo Zaniolo, Atalanta'da mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Torino'yu konuk edecek. Como, Bologna deplasmanına gidecek.
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