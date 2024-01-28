Matej Hanousek: "Kimi marke edeceğimi şaşırdım"

Ankaragücü'nde Matej Hanousek, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Matej Hanousek: 'Kimi marke edeceğimi şaşırdım'
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28 Ocak 2024 22:45
Son güncelleme 28 Ocak 2024 22:48
Ankaragücü'nde Matej Hanousek, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Matej Hanousek yaptığı açıklamada, "Trabzonspor maçıyla kıyasladığımızda en azından kazanabilir ya da 1 puan alabilirdik. Bugünkü maçta opsiyon yaratamadık. Kaleyi bulan sadece 2 şutumuz var. Trabzonspor maçıyla kıyaslayınca çok daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Hanousek ayrıca, "Bugün daha iyi bir oyun sergileyebilirdik. Kanat oyunu hakkında konuşmamız gerekirse; Fenerbahçe çok rotasyonlu bir takım. Markaj yapması çok zordu. Fenerbahçeli oyuncular çok yer değiştiriyor. Kimi marke edeceğimi şaşırdım bazen. Daha yakın durabilseydim topu daha iyi alabilirdim ama bugün imkansıza yakın bir performans vardı Fenerbahçe'nin kanatlarında, gerçekten çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

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