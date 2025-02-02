Masa tenisinde milli sporcular, Katar'da şampiyon oldu

Görkem Öçal ve Kenan Kahraman ikilisi, WTT Gençler Contender Doha'da 15 yaş altı çiftler kategorisini ilk sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masa tenisinde milli sporcular, Katar'da şampiyon oldu
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02 Şubat 2025 17:15
Masa tenisinde Katar'da düzenlenen WTT Gençler Contender Doha organizasyonunda milli sporcular Görkem Öçal ve Kenan Kahraman, 15 yaş altı çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Katar'ınb başkenti Doha'daki organizasyonda Görkem Öçal ve Kenan Kahraman ikilisi, 15 yaş altı erkek çiftler finalinde Onur Guluzade (Azerbaycan)-Ma Yeongmin (Güney Kore) çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerini 11-6, 11-6, 10-12 ve 11-6'lık skorlarla 3-1 yenen Görkem-Kenan ikilisi organizasyonda birinciliği elde etti.

Karışık çiftler kategorisinde Görkem Öçal, partneri Almanya'dan Koharu Hagaki ile şampiyonluğa uzandı.

Görkem-Hagaki çifti, finalde Malezyalı Lee Hong An-Mohd Donia ikilisini 3-0 yenerek turnuvayı ilk sırada bitirmeyi başardı.

 
 
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