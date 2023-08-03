Marsilya'da Cengiz Ünder süre bulamadı!

Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Bayer Leverkusen maçında kadrodaki 25 oyuncudan 22'sine süre verdi. Süre almayan 3 oyuncudan birinin Cengiz Ünder olması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marsilya'da Cengiz Ünder süre bulamadı!
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03 Ağustos 2023 01:27
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için önemli bir gelişme yaşandı.

Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Bayer Leverkusen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında kadrodaki 25 oyuncudan 22'sine süre verdi.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ise süre alamayan 3 isimden biri olması dikkat çekti. Marsilya'da Cengiz ile birlikte 3. kaleci Simon Ngapandouetnbu ve Ruslan Malinovskyi de maçta süre bulamadı.

ANLAŞMA ÇIKMADI!

Fenerbahçe, 26 yaşındaki Cengiz Ünder'in transferi için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar Marsilya ile anlaşma zemini bulamadı.

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