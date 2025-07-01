Markus Gisdol: 'Bu değerli ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.Kulüp tesislerindeki idman, geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde gerçekleşti.Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, sezona start verdikleri için mutlu olduğunu söyledi.İyi bir tesise sahip olduklarını vurgulayan Gisdol,dedi.Gisdol, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:- AntrenmanAlman teknik adam Markus Gisdol'un katıldığı ilk idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.Pas ve baskı çalışmasıyla süren idman, dar sahada çift kale maçla tamamladı.