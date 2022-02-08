Marko Guduric: 'Örnek olmaya çalışıyorum'

Fenerbahçe Beko'nun formda isimlerinden Marko Guduric, Real Madrid maçının ardından konuştu.
Guduric maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Onlara liderlik yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızla birlikte harika performans gösterdik. Yıllar sonra onları burada görmek inanılmaz. Savaşmaya devam etmeliyiz."
Guduric maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Onlara liderlik yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızla birlikte harika performans gösterdik. Yıllar sonra onları burada görmek inanılmaz. Savaşmaya devam etmeliyiz."