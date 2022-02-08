Marko Guduric: "Örnek olmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Marko Guduric, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marko Guduric: 'Örnek olmaya çalışıyorum'
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08 Şubat 2022 23:46
Fenerbahçe Beko'nun formda isimlerinden Marko Guduric, Real Madrid maçının ardından konuştu.

Guduric maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Onlara liderlik yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızla birlikte harika performans gösterdik. Yıllar sonra onları burada görmek inanılmaz. Savaşmaya devam etmeliyiz."

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