Marius Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor!

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü gündemine eski hocası Marius Sumudica'yı aldı. Rumen çalıştırıcının kısa bir süre içinde Gaziantep'in başına geçeceği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Marius Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor!
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06 Eylül 2023 07:01
Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig iddiası ortaya atıldı.

MARİUS SUMUDİCA İLE ANLAŞILDI

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacak.

SUMUDICA'NIN GAZİANTEP KARİYERİ

Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı. 

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