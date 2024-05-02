Mario Jardel'den 300 milyon euroluk transfer iddiası

Mauro Icardi'nin oluşturduğu etkiyi kısa da olsa siz oluşturmuştunuz. Kendisine gösterilen sevgiyi şu an kıskanıyor musunuz?

Modern futbol sürekli değişiyor. Kendi dönemi ve şu anki oyun yapısını nasıl buluyorsunuz?

Türk futbolunda çok fazla para harcanıyor ama kendi dönemindeki başarılar çok uzak görünüyor. Aradaki seviye farkını nasıl buluyorsunuz?

Brezilya milli takımı eski günlerini arıyor. Neler düşünüyorsunuz?

Eski günlere dönme şansın olsaydı Ali Sami Yen Stadyumu'nda mı yoksa şu anki Rams Park'ta mı oynamak isterdin?

Şu an Galatasaray'da en beğendiğin isimler kim?

Brezilyalı futbolcular Galatasaray'da çok seviliyor. Şu an Tete ve Carlos Vinicius var. Taraftar kendilerinden pek memnun kalmadı. Neler düşünüyorsunuz?

Eski takım arkadaşın Okan Buruk'u Galatasaray'da nasıl görüyorsunuz? Bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz?

Galatasaray'da attığın en güzel gol hangisiydi?

Galatasaray'da oynadığın en iyi ilk 11'i oluşturur musunuz?