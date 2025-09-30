30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-129'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-031'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Mario Branco: "Mourinho, bizim için doğru seçim"

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, teknik direktörleri Jose Mourinho ile ilgili konuştu ve Portekizli teknik direktörün kendileri için doğru seçim olduğunu söyledi.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibinde de birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"BİZİM İÇİN ZOR OLMADI"

Jose Mourinho'nun Benfica'da göreve gelmesiyle ilgili konuşan Branco, "Roma'dan ayrıldıktan sonra Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim ve sonra böyle bir fırsat çıktı. Mourinho, serbest durumda olduğu için bizim için seçim yapmak zor olmadı. Benfica, Mourinho'nun ilk kez teknik direktörlük yaptığı takım. Mourinho hakkında konuşmaya gerek yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bizim projemiz için doğru seçim olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mourinho ile aralarındaki ilişki ve iletişim sorulan Mario Branco, "Profesyonel bir ilişki. Onunla çalışmak çok kolay. Genel menajerle nasıl ilişki kurulacağını çok iyi anlıyor ve biliyor. Birinin özgürlüğünün nerede bittiğini, diğerinin özgürlüğünün nerede başladığını anlamak gerekiyor." diye cevap verdi.

TAKIMIN REAKSİYONU


Benfica'da takımın ve oyuncuların Jose Mourinho ismine tepkisi konusunda yöneltilen soruya cevap veren Branco, "Önemli bir tepki, o ikonik bir teknik direktör. Ancak takım her zaman konsantre ve yedek kulübesindeki isimleri değil, sadece teknik direktörün kalitesini ve liderlik becerisini düşünüyor." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
