Maribor'un şifresi Miha Zajc'tan

Differdange'yi, 120+1'de Atalanta'nın eski yıldızlarından Ilicic'in penaltı golüyle eleyen Maribor, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki yeni rakibi oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor karşısında en büyük şifreleri Sloven oyuncusu Miha Zajc'tan alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Maribor'un şifresi Miha Zajc'tan
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05 Ağustos 2023 10:16
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 10:19
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru karşısında zorlanmadı. İlk maçı; Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan Sarı-Lacivertliler deplasmanda da zorlanmadı. Kanarya, Moldova'daki rövanşta da 4-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler'e zaferi getiren golleri Michy Batshuayi (2), Dusan Tadic ve İsmail Yüksek kaydetti.



120+1'de turladılar

Toplamda 9-0'lık skorla Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, 3. ön elemede Slovenya'nın NK Maribor takımı ile eşleşti. Maribor, bir önceki turda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lüksemburg'dan Differdange'yi normal süresi 3-3 biten rövanşın uzatmalarında 120+1'de 35 yaşındaki yıldızı Josip Ilicic'in penaltı golüyle 4-3 yendi. Daha önce Atalanta'da forma giyen ve geçen yıl depresyona girerek bir süre futbola ara veren Ilicic, Maribor ile Ekim 2022'de anlaşmıştı.

Hocaları Hırvat Krznar

Geçen sezon Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitiren Maribor'u, Hırvat Damir Krznar çalıştırıyor. 1. ön eleme turunda Birkirkara (1-1, 1-2 deplasmanda), ikinci ön elemede Differdange'yi (1-1, 4-3 sahasında) eleyen Maribor, Slovenya Ligi'nde ise bu sezon ilk iki maçını (Radomlje 0-4 (d) ve Aluminij 1-0) kazandı ve yarın da Mura (d) ile karşı karşıya gelecek.

Şifreler Zajc'tan gelecek

Temsilcimiz Fenerbahçe, Maribor ile ilk karşılaşmasını 10 Ağustos Perşembe günü sahasında yani Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi, 17 Ağustos'ta Sloven ekibinin sahasında gerçekleşecek. Turu geçen takım, adını gruplara kalmadan önceki son durak olan Play-Off'a yazdıracak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Maribor eşleşmesindeki en büyük yardımcısı ise Miha Zajc olacak. Sözleşmesi uzatılan Zajc, yakından tanıdığı ülkesinin takımı hakkındaki önemli bilgileri Kartal'la paylaşacak.

Maribor künyesi

Kuruluş: 12 Aralık 1960
Stat: Ljudski (12.435)
Teknik Direktör: Joachim Damir Krznar
Renkleri: Sarı-Mor
Yaş ortalaması: 25.3

Başarıları:

Slovenya Ligi (16), Slovenya Kupası (9),
Slovenya Süper Kupası (4)

Takım değeri: 10 milyon Euro

Muhtemel 11'i:
Jug; Milec, Watson,
Uskonovic, Urata; Lausic, Lorber, Repas,
Brnic; Ilicic, Jakupovic
(4-4-2) 

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