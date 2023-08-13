Maribor evinde hata yapmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor, Slovenya Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında karşılaştığı Bravo'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Maribor evinde hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2023 20:23
Fenerbahçe'nin Konferans Lig'i rakibi Maribor, Slovenya Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Bravo ile karşı karşıya geldi. Ljudski Vrt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Maribor 2-1 kazandı.

Maribor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Marko Bozic, 23. dakikada penaltı vuruşundan Josip Ilicic kaydetti. Konuk ekip Bravo, 57. dakikada Matej Poplatnik ile farkı bire indirdi. 

Maçın 87. dakikasında penaltı kazanan Bravo takımı kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Maribor liderlik koltuğuna otururken 4 puanda kalan Bravo altıncı sırada yer aldı.

Maribor, 17 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery