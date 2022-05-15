Marek Hamsik: 'En çok biz hak ettik'

Trabzonspor'da Marek Hamsik şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin ardından konuştu.



Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu Marek Hamsik de harika duygular içerisinde olduğunu ve hayatı boyunca asla unutamayacağı şeyler yaşadığını belirterek şampiyon oldukları için gurur duyduğunu dile getirdi.



Özellikle ilk maçları oynadıktan sonra 'evet, biz bu işi başarabiliriz, şampiyon olabiliriz' dediğini aktaran Hamsik, "Harika bir takımımız var. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Mükemmel bir duygu şampiyon olabilmek. Sezon boyunca baktığımızda belki harika maçlar çıkaramadığımız anlar da oldu ama en çok hak eden takım bizdik ve biz şampiyon olduk. Hep beraber adım adım gittik. Hep beraber başardık. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Tarif etmesi bile çok zor ama hep beraber bunu başardık. Çok fazla an var. 'Unutamadığın bir an hangisi?' derseniz şu an ben bile hatırlayamam." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonluğun hem kendisi hem de ailesi için inanılmaz olduğunu belirten Hamsik, "Taraftarlarımız uzun zamandır bu anı bekliyordu ve bu anı uzun zamandır inanılmaz hak eden bir kulüpten, şehirden ve taraftardan bahsediyordunuz. Herkesin hak ettiği bir şampiyonluk oldu." dedi.





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