Marco Rose: "Ozan Kabak ile ilgilenmedik"

Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Ozan Kabak için bir girişimleri olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marco Rose: 'Ozan Kabak ile ilgilenmedik'
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14 Eylül 2021 18:51
Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısında Ozan Kabak ile ilgili soruyu yanıtladı.

Milli oyuncuyu isteyip istemedikleri sorulan Rose, "Ozan Kabak iyi bir defans oyuncusu, Almanya'da herkes tanıyor ve kendisi de Almanya'da bir arayış içinde. Biz kesinlikle ilgi duymadık, herhangi bir görüşmemiz olmadı. Zorc ve ben el ele çalışıyoruz, ayrı gayrı yok, Ozan ile kesinlikle ilgilenmiyoruz." diyerek böyle bir girişimin olmadığını kaydetti.

Schalke'den ayrılmak için uzun süre bekleyen Ozan Kabak, sonunda Norwich City'ye kiralık olarak imza atmıştı.


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